Venerdì 8 luglio 2022 - 10:42

Bonetti: da marzo 6 mln cittadini ricevono assegno unico universale

Ministra: e la metà di loro riceve la cifra massima

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 lug. (askanews) – “Dai primi dati” emerge che tra “le famiglie che hanno fatto domanda entro il 30 giugno, c’è stata una risposta altissima: abbiamo avuto sei milioni su circa sette milioni di nuclei familiari, che stanno ricevendo l’assegno da marzo, con dati molto importanti e cifre significative”. Lo ha detto la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ospite questa mattina di “Unomattina” su Rai Uno, spiegando che di “quasi la metà di questi sei milioni riceve la cifra massima e il 60% una cifra tra i 150 e i 175 euro come importo base, poi ci sono le maggiorazioni”“L’assegno unico universale è veramente una rivoluzione nel nostro Paese – ha ricordato Bonetti – perché per la prima volta lo Stato riconosce che le famiglie, tutti i genitori senza distizione, devono essere supportate per l’educazione dei loro figli, anche attraverso un sostegno economico”.