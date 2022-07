Giovedì 7 luglio 2022 - 16:11

Urbact, a Bari quarta edizione festival delle buone pratiche

Oggi e domani. Decaro: "Città serbatoio di innovazione da cui il Paese attinge per la ripartenza"

Roma, 7 lug. (askanews) – “Torna a Bari per la sua IV edizione il festival delle Buone pratiche Urbact. Un’iniziativa promossa dall’Anci che mette al centro le istanze delle citta rappresentate attraverso una serie di buone pratiche che noi sindaci e amministrazioni crediamo sia giusto condividere per imparare gli uni dagli altri e favorire così la crescita del paese”. Così il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, presentando in conferenza stampa la quarta edizione del Festival delle Buone Pratiche URBACT che si terrà oggi e domani (7 e 8 luglio) nel capoluogo pugliese.“Dopo la pandemia e la grande crisi che ha investito le città in tutto il mondo – spiega Decaro – le riflessioni che saranno proposte nei panel in programma ci offriranno uno spaccato di grandissima attualità oltre ad una prospettiva di visione e governo delle nostre comunità che mette al centro il valore della cooperazione tra le città e tra i diversi soggetti istituzionali interni alla città stessa”.“Se c’è una cosa su cui in questi anni abbiamo acquisito consapevolezza – aggiunge Decaro – è che dobbiamo investire per accorciare il più possibile le distanze tra centro e periferie. Distanze fisiche e sociali che alimentano le disuguaglianze e frammentano le comunità. Ci siamo resi conto, anche e soprattutto durante l’emergenza sanitaria che prima o poi le povertà tornano a bussare alla porta delle amministrazioni e hanno costi sociali drammatici”. (Segue)