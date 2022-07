Giovedì 7 luglio 2022 - 14:26

Turismo, Meetravel: Canarie, Grecia, Scandinavia le mete più battute

App di social traveling che ha cambiato la filosofia del viaggio

Roma, 7 lug. (askanews) – Ha cambiato la filosofia del viaggio fai da te con lo slogan del Clicca, incontra e Viaggia. No Agenzie, no costi di commissione, no sempre il solito viaggio in solitaria perché nessuno dei tuoi amici ti segue. IL viaggio è avventura, novità e organizzazione e su Mee Travel basta un clic per partire con nuovi amici verso mete sconosciute. Clic e si può proporre un itinerario. Clic e ti puoi aggregare ad uno già visibile sulla piattaforma. Clic e l’organizzazione prosegue sulla chat della app e diventa di gruppo. Clic e zaino in spalla, e si parte.Più di 2 mila viaggi già proposti, tra itinerari al mare, in montagna o viaggi on the road, una community da 70 mila persone su Facebook e 18 mila utenti che già utilizzano l’App per cercare compagni di viaggio, oltre a un gradimento sui viaggi già composti e organizzati sulla piattaforma espresso dai viaggiatori che sfiora il voto massimo per la vacanza perfetta.Quindici stili di viaggio diversi, naturalistici, Trekking, Cammini, Weekend in città d’arte ma anche viaggi Avventura, Sportivi, o vacanze relax con più di 300 nuove proposte online per il mese di luglio e agosto. Sono i numeri di Meetravel l’app italiana di social traveling completamente gratuita- ideata da Sara De Vincenzo ed Emiliano Piccinin, due founder romani amanti del viaggio – per scoprire nuovi luoghi e conoscere nuovi amici, che ha appena compiuto un anno e che per festeggiare e rilanciare la vacanza perfetta propone un corso pratico teorico online per diventare social travel creator e organizzare la vacanza fai da te senza “quasi” margini di errore. O comunque con l’esperienza di chi ha visitato già 60 Paesi senza agenzie e scoprendo nuovi amici.Il modo di viaggiare è cambiato e con Meetravel più di 18 mila italiani hanno scelto di condividerlo con persone che non conoscevano per provare l’esperienza del social traveling. Tra le mete più battute in questa estate 2022, i trend di stagione che emergono dalle proposte sull’app indicano tanta voglia di mare, Canarie in primis, ma anche la sempre amata Ibiza, e le isole greche, Santorini, Mykonos e Cicladi. Cresce anche il viaggio on the road e la moda sembra essere il viaggio in van che unisce trasporto, abitabilità e low budget.Tantissime le proposte di questo tipo sulla App. Michele dalla Puglia propone un giro tra i laghi del nord; Paola e Marta invece cercano compagni di viaggio per un giro in Andalusia e Portogallo che tra le mete on the road sono la vera tendenza dell’Estate 2022. Le recensioni dei viaggiatori sono per il 99% molto positive. Maurizio racconta di una “vacanza fantastica condivisa con persone splendide” per un weekend a Valencia mentre Sofia, che è partita con un gruppo verso il Belgio, ed era alla sua prima esperienza con Meetravel scrive che “ha superato di gran lunga le aspettative soprattutto per gli ottimi compagni di viaggio che ha incontrato”.I numeri infatti crescono e la nuova proposta della piattaforma di viaggio è quella di formare degli esperti viaggiatori per continuare a migliorare le esperienze dei meetravelers. Nasce così l’idea del corso di social travel creator per diventare accompagnatore di vacanze social, che sarà disponibile dall’11 luglio, sempre online e fruibile in qualsiasi momento. Organizzare un viaggio e far funzionare tutto. divertendosi, senza spendere una fortuna e soprattutto senza stress è una cosa che si impara soprattutto con l’esperienza. Questo corso nasce dall’esperienza di viaggiatori fai da te, dei founder, con oltre 60 paesi visitati, tutti in auto organizzazione, senza agenzie. L’obiettivo è quello di condividere tutto quello che hanno imparato in anni di esperienza per rendere il viaggio dei meetravelers o degli indecisi, davvero indimenticabile.“Lanciamo questo breve corso, dinamico, funzionale e divertente – spiega Sara de Vincenzo, una dei due founder di MeeTravel – adesso alle porte dell’Estate perché tornare a viaggiare è un dovere verso noi stessi dopo un periodo così buio che tanto ci ha limitato, e vogliamo farlo in modo consapevole, assaporando il viaggio, entrando in contatto con luoghi e persone giuste e cercando soluzioni a basso impatto ambientale come se fosse una prima volta. Per questo vogliamo che sia una esperienza quasi perfetta. Ci si può anche improvvisare viaggiatori ma avere qualche accorgimento e consiglio maturato in anni di esperienza on the road, può aiutare tutti anche chi si ritiene già esperto”.Tre i momenti chiave per partire con sconosciuti e tornare con nuovi amici seguendo i consigli per una vacanza attenta anche al portafoglio. Tre moduli ricchi di teoria ma anche di pratica e simulazioni per selezionare il gruppo, scegliere una meta e decidere come organizzarsi. Dove andare? Con chi partire? Come risparmiare? Questi i tre moduli della formazione per diventare social travel creator doc e simulare la vacanza perfetta prima di partire davvero.