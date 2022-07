Giovedì 7 luglio 2022 - 15:54

Sostenibilità, turismo e musica: al via Rete Italiana World Music

Roma, 7 lug. (askanews) – Sviluppo sostenibile, rivalutazione dei territori e turismo locale passano anche attraverso il supporto e la promozione della world music, il patrimonio di musica folk e popolare di cui l’Italia è incredibilmente ricca. È uno degli obiettivi principali della Rete Italiana della World Music, associazione promossa da alcuni tra i più importanti festival di settore, che ha debuttato a Roma martedì 5 luglio con una conferenza a Palazzo Orsini Taverna di Roma, sede di EIIS- European Institute of Innovation for Sustainability. Intervenuti, Felice Liperi, giornalista e critico musicale; Maddalena Scagnelli, Direttrice artistica Appennino Festival; Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo; Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e turismo ANCI; Flaminia Santarelli, dirigente Regione Lazio; Fabrizio Montanari, professore di organizzazione Università Modena e Reggio Emilia; e Jacopo Tomatis direttore artistico Premio Loano per la Musica Tradizionale Italiana. Dopo i saluti di apertura di Andrea Geremicca, Direttore EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability-, ha moderato il dibattito Filippo Giordano, Professore di Economia aziendale e Presidente Rete Italiana World MUSIC.UN PATRIMONIO DA (RI)SCOPRIRE- L’Italia non è ricca solo di un patrimonio museale e monumentale, ma anche di uno di musica popolare che- al pari di quello che si fa, ad esempio, con i prodotti enogastronomici- deve essere tutelato, valorizzato e promosso nel modo giusto. Laddove questo viene fatto, la risposta del pubblico è piena di entusiasmo: basti citare l’esempio della Notte della Taranta, che nel mese di agosto, da oltre vent’anni, richiama migliaia di appassionati e decine di artisti internazionali nelle piazze del Salento e nel grande concerto di chiusura di Melpignano.Per questo, uno degli obiettivi principali dell’associazione è proprio quello di mappare e far emergere gli eventi di settore e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo che abbia la world music al centro. Significativo, in questo senso, il Piano Borghi previsto dal PNRR, che nasce per creare una crescita sostenibile e di qualità su tutto il territorio nazionale, così come ricordato durante i lavori da Santarelli.PERCHÈ UNA RETE ITALIANA DELLA WORLD MUSIC? Sono già 19, in 12 regioni d’Italia, gli enti che hanno scelto di supportare l’associazione: alcuni tra i più importanti festival di world music, folk e musica popolare italiani. Insieme per mettere in rete e promuovere l’attività di associazioni e operatori culturali che- attraverso l’organizzazione di eventi e festival musicali ad alto impatto sociale ed ambientale- svolgono un importante lavoro di tutela, diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. Tra di loro, intervenuti in collegamento durante l’incontro, Gigi Di Luca di La Bazzarra (Campania); Claudio Prima, Manigold e Luigi Bolognese, Suoni della Murgia (Puglia); Giuseppe Marasco di Cult (Calabria); Stefano Saletti di Ikona (Lazio); Anna Pierini di Musicastrada (Toscana); Davide Ferrari di Echo Art Festival (Liguria). Tra gli obiettivi della Rete Italiana della World Music anche quello di dare voce a un comparto non ancora rappresentato a livello associativo, senza rappresentanti che ne portino avanti le istanze e le rivendicazioni.“I festival sono i luoghi di fruizione della musica per eccellenza, i luoghi dove la musica incontra gli spettatori, le comunità, il pubblico, la natura e il patrimonio artistico: sono veri e propri momenti culturali in cui si crea il maggior valore sociale della filiera” spiega Giordano- “Le musiche, i canti e i dialetti, gli strumenti e le tradizioni popolari rappresentano la biodiversità culturale dei territori e delle comunità. Tutelare e rivitalizzare questo patrimonio è un ingrediente fondamentale delle politiche di recupero e valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale, di supporto al turismo, di contrasto allo spopolamento della montagna e delle zone rurali, di educazione all’inclusione sociale e a stili di vita sostenibili”.“Questa associazione è uno spiraglio profondo di luce dopo due anni e mezzo di grande buio” commenta Sparagna- “Veniamo da momenti di grande difficolta, e quindi l’idea di rimetterci insieme e riprendere il viaggio oggi è entusiasmante, anche perché ci piace constatare il percorso che questo genere di musica ha compiuto. Oggi entrano nelle orchestre strumenti che fino a vent’anni fa erano legati esclusivamente alla musica popolare, e questo per noi è un valore enorme anche perché non abbiamo comunque perduto quello da cui siamo partiti: la voglia di stare in strada a fare musica costituisce la base di tutto quello che facciamo, e io rivendico il mio essere musicista di strada perché è il nostro segno distintivo. La musica popolare è un vero patrimonio del nostro paese, una vera bellezza, e dobbiamo sostenerla in tutti i modi” “EIIS e io crediamo che la Rete Italiana della World Music sia un progetto molto importante e siamo felici di supportarlo” ha spiegato Geremicca nei saluti di apertura- “Questo perché è incredibilmente in linea con noi, per due ragioni principali. La prima è che, quando parliamo di sostenibilità, parliamo di qualcosa che dura nel tempo: questo è l’unico significato possibile della parola, che racchiude tutti gli altri. World music vuol dire cultura, quindi qualcosa che dura nel tempo. Il secondo è che associarsi è un passo fondamentale per progredire: come EIIS ci ci teniamo a sottolineare sempre che nessuno da solo cambia le cose, per farlo è necessario unirsi con i progetti e gli obiettivi”.