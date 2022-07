Giovedì 7 luglio 2022 - 18:16

Siccità, Liguria chiede al governo lo stato di emergenza

Toti: urgono interventi per oltre 10 mln di euro

Genova, 7 lug. (askanews) – La Regione Liguria ha chiesto al governo lo stato di emergenza per la crisi idrica. “Ho firmato poco fa – scrive su Facebook il governatore Giovanni Toti – la richiesta per lo stato di emergenza per la siccità sul territorio ligure. Contiene oltre 10 milioni di interventi urgenti, condivisi con gli enti gestori del servizio idrico integrato, tra cui posa o sostituzione di tubazioni, lavori per l’interconnessione di reti, potenziamento degli impianti, ripristino di pozzi, installazione di serbatoi provvisori, realizzazione di mini invasi”.“Ci aspettiamo – ha sottolineato Toti – che il governo approvi al più presto la nostra richiesta, in attesa dell’ordinanza del capo dipartimento di Protezione civile che conterrà anche i risarcimenti alle imprese e gli interventi più strutturali nel triennio, come quello del rifacimento dell’acquedotto del Roja a cui il Pnrr ha destinato oltre 27 milioni di euro”.