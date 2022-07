Giovedì 7 luglio 2022 - 14:36

Sanità, fondo svizzero Gyrus entra nel capitale Consulcesi

Deterrà una quota di minoranza

Roma, 7 lug. (askanews) – Gyrus entra nel capitale di Consulcesi Group: è stato siglato il signing per la cessione di una quota maggioritaria di minoranza al fondo svizzero Capital Gyrus.“Il nostro obiettivo è costruire la più grande e avanzata piattaforma digitale nel settore sanitario e pharma e Gyrus Capital può essere il partner ideale per accelerare questo processo – spiega Massimo Tortorella, fondatore e Ceo del gruppo Consulcesi -. La profonda esperienza nel settore, le reti internazionali e le società in portafoglio di Gyrus rappresentano un importante volano per l’espansione internazionale del nostro modello di business che ci ha portato, in questi anni, a creare una solida leadership nel settore dei servizi in ambito healthcare”.Consulcesi è network legale specializzato in diritto sanitario e detiene una piattaforma digitale con oltre 250 corsi in modalità Fad per medici e operatori sanitari. È inoltre leader di mercato nel digital marketing, nell’analisi dei dati e nei servizi specifici nella realtà e nel settore farmaceutico. Un posizionamento già rafforzato con le recenti acquisizioni, da parte di Consulcesi, dei gruppi Pke e Sics e la partecipazione nel gruppo editoriale Quotidiano Sanità.“Fornire agli operatori sanitari l’accesso alla formazione continua e alle aziende sanitarie l’accesso a capacità di coinvolgimento e comunicazione efficienti – commentano Guy Semmens e Mirco Dilda, partner di Gyrus Capital – è fondamentale per il funzionamento e lo sviluppo del sistema sanitario. Ciò fornisce un vantaggio netto significativo per i pazienti ed è un tema centrale nella nostra strategia di investimento nel settore sanitario, che si sta sviluppando già su target digital internazionali già identificati in Francia, Germania e Spagna”.