Giovedì 7 luglio 2022 - 17:17

Ritorna la campagna “Un Respiro di salute” dedicata all’asma

Promossa da Federasma e Allergie ODV e patrocinio Iar, Siaip, Simri

Milano, 7 lug. (askanews) – Ritorna la campagna dedicata all’asma “Un Respiro di salute” promossa da Federasma e Allergie ODV con il patrocinio dell’Accademia italiana di rinologia (Iar), della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip) e della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri).L’iniziativa, resa possibile dal contributo non condizionato di Chiesi Italia, filiale italiana del Gruppo Chiesi, riparte “dopo aver interrogato la community dei social per sondare quanto approfondita è la conoscenza sull’asma”. L’indagine evidenzia il bisogno di fare chiarezza sulla continuità terapeutica (un 20% considera le cure farmacologiche da fare al bisogno), sui fattori di rischio come l’obesità (che per il 38% non gioca alcun ruolo) e sull’alimentazione come elemento che può favorire, insieme alle terapie, una migliore qualità di vita.“Ciò che ci restituiscono questi due canali di ascolto sono una conferma: da un lato assistiamo ad una consapevolezza sempre più ampia su cosa significhi avere una patologia cronica, dall’altro ci sono ancora ‘false credenze’ rispetto a questa patologia” ha spiegato il direttore della Siaip, Gian Luigi Marseglia, ricordando che “l’asma è una patologia cronica e dalla diagnosi è necessario accompagnare il paziente attraverso una terapia mirata e continuativa nel tempo”. “Nel corso della vita possono esserci dei periodi in cui non si hanno sintomi ma questo non significa che si è guariti, ma che l’infiammazione è sotto controllo o non particolarmente sollecitata” ha proseguito il professore, aggiungendo che “questo aspetto è importante, perché sottovalutare la malattia può esporre il paziente a situazioni a rischio”. “Altro aspetto da sottolineare è che se il nostro apparato respiratorio è già indebolito dall’asma – ha concluso – è più facile che sia sensibile alle infezioni virali. Per questo motivo è fondamentale proteggere a 360 gradi il paziente anche attraverso, ad esempio, la vaccinazione influenzale”.“Uno stile di vita che tenga conto di una dieta equilibrata e di una costante attività fisica rappresenta un aiuto fondamentale per i pazienti con asma: obesità e sovrappeso non sono nemici solo delle patologie respiratorie ma di molte altre malattie, è quindi importante creare conoscenza e fare informazione sul ruolo negativo giocato da questi che si possono definire a tutti gli effetti fattori di rischio anche per l’asma” ha evidenziato il presidente della Simri, Giorgio Piacentini, chiosando “vale per tutti ma soprattutto per i bambini, una popolazione per la quale la problematica del peso, dovuta anche ad una sedentarietà più diffusa rispetto al passato, sta aumentando in modo significativo”.Se per alcuni aspetti è necessario rafforzare l’attività di sensibilizzazione, su altri temi, però, la consapevolezza è maggiore e ben consolidata. Dal sondaggio è emerso infatti l’importanza della conoscenza dei sintomi (93%), della terapia eseguita in modo continuativo (78%), degli esami diagnostici (90%) e del ruolo dell’attività sportiva (93%), così come sul ruolo dell’aerosolterapia come cura efficace per diverse patologie respiratorie (88%) e sull’importanza di effettuare visite di controllo dallo specialista costantemente 95%.