Regione Lazio, Zingaretti: turismo, “L’estate è qui”

Al via la bella stagione degli eventi

Roma, 7 lug. (askanews) – Che l’estate nel Lazio abbia inizio e #viviparchidelazio, è l’hashtag scelto per raccontare il programma “Parchi nel Lazio – L’estate è qui”, lanciato oggi a Roma allo spazio WeGil dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall’Assessora alla Transizione Ecologica, Roberta Lombardi, e dall’Assessora al Turismo, Valentina Corrado.Tantissimi eventi gratuiti in programma da luglio a settembre: dalle escursioni archeologiche ai laboratori naturalistici, per scoprire la biodiversità, i paesaggi, la storia, l’archeologia; alle attività per bambini, dalle visite guidate in luoghi sconosciuti, ai trekking, alle attività sportive, ai disegni sulla sabbia; fino alla degustazione dei prodotti tipici della Regione Lazio a marchio “Natura in Campo”. “Dopo lo straordinario successo dell’edizione dello scorso anno, la prima dopo la pausa imposta dal Covid, sono molto felice di presentare la nuova edizione di “Parchi nel Lazio – L’estate è qui”, un programma fitto di eventi per vivere in modo diverso l’immenso patrimonio dei nostri Parchi. Crediamo moltissimo in questo progetto di animazione territoriale, perché tiene insieme sviluppo economico, promozione e valorizzazione del turismo, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Oltre a esprimere, naturalmente, un eccezionale valore sociale. Una bellissima opportunità che offriamo a tutti i cittadini, alle famiglie e in particolare ai più giovani, che potranno scoprire luoghi di eccezionale bellezza della nostra regione dal punto di vista naturale, paesaggistico e per le testimonianze archeologiche e storico-culturali. Mettere tutto questo a disposizione delle comunità del Lazio e dei turisti, attraverso iniziative artistiche e culturali, è un bellissimo modo per ricongiungerci con la natura e imparare a rispettarla meglio” ha detto Zingaretti. (Segue)