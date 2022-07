Giovedì 7 luglio 2022 - 12:48

Ponte Morandi, parenti vittime: impossibile giustizia completa

"Perché per le responsabilità morali non ci sarà mai condanna"

CONDIVIDI SU:





















Genova, 7 lug. (askanews) – “Giustizia completa non si potrà mai avere perché secondo noi ci sono delle responsabilità morali che non sono a processo ma che sono molto importanti. Quelle responsabilità morali le possiamo condannare nel nostro cuore ma non avranno mai una condanna effettiva”. Lo ha detto la portavoce del comitato dei parenti della vittime del ponte Morandi, Egle Possetti, parlando con i giornalisti al termine della prima udienza del maxi processo iniziato oggi al palazzo di giustizia di Genova.“Abbiamo speranza – ha sottolineato Possetti – che tutto possa andare per il meglio, che si riesca ad arrivare alle condanne e che sia fatta giustizia. E’ chiaro però – ha concluso la portavoce del comitato dei parenti della vittime – che in Italia i processi sono sempre complicati”.