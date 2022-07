Giovedì 7 luglio 2022 - 17:40

Ponte Morandi, legale Castellucci: travisata frase su ‘favola’

Accenni: non mi riferivo a tragedia ma a rito celebrato finora

Genova, 7 lug. (askanews) – “Non ha mai mai qualificato la tragedia come ‘favola’. Il riferimento è stato al rito celebrato finora per consentire giustizia senza verità. Ho anzi espressamente ribadito che la compartecipazione al dolore delle vittime è assoluta”. Lo precisa in una nota l’avvocato Giovanni Paolo Accinni, difensore dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, riferendosi a quanto dichiarato ai giornalisti questa mattina a Genova prima dell’inizio della prima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi.