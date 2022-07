Giovedì 7 luglio 2022 - 16:35

Piemonte,dalla Regione 4,7 mln ai Comuni per istituti infanzia

"Per sostenere lavoratrici, natalità e costi amministrazioni"

Torino, 7 lug. (askanews) – Dalla Regione Piemonte 4,7 milioni di euro ai comuni per sostenere gli istituti per l’infanzia pubblici e privati. “Interventi dedicati alle famiglie per contrastare la curva della denatalità e supportare le mamme lavoratrici”, commenta Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro e Istruzione.“La denatalità in Italia – aggiunge Chiorino – è un tema sotto traccia e sono più che convinta che correttivi importanti debbano essere intrapresi a livello nazionale: in attesa che il Governo si attivi concretamente, come Regione stiamo avviando tutti gli strumenti a nostra disposizione per potenziare misure e azioni in supporto alle famiglie, alle mamme lavoratrici e a tutti gli amministratori che cercano di mantenere i servizi sui propri territori”. (Segue)