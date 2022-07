Giovedì 7 luglio 2022 - 14:16

Piemonte, al via progetto di telemedicina in 4 Asl

Sperimentazione coinvolge 4.800 malati cronici e 500 sanitari

Torino, 7 lug. (askanews) – È al via in Piemonte il progetto sperimentale di telemedicina finanziato dalla Compagnia di San Paolo e promosso dalla Fondazione Cigno, di Ovada. L’iniziativa coinvolge 4 Asl: Città di Torino, Cuneo 1, Cuneo 2 e Alessandria. “Stiamo partendo con il monitoraggio graduale dei malati cronici da remoto con l’obiettivo di coinvolgere fino a 4.800 pazienti e circa 500 operatori sanitari”, ha osservato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, nella presentazione di oggi a Torino e a Ovada, insieme con il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi e il direttore generale dell’Asl Città di Torino Carlo Picco.“Non è un caso che questo progetto nasca a Ovada – ha aggiunto Icardi – in continuità con il modello di assistenza sul territorio “Covi a casa” sperimentato nello stesso Distretto di Ovada, Acqui Terme durante la prima fase della pandemia e diventato la base del protocollo regionale delle cure domiciliari. Oggi come allora, il punto di forza è la comunicazione costante tra tutti gli attori dell’assistenza sanitaria domiciliare, attraverso lo scambio di referti, opinioni, immagini e la possibilità di interagire attraverso video consulti e chat dedicate, dove tutti, ognuno per il proprio ruolo, possono avere le informazioni in tempo reale sullo stato del paziente, che sarà a sua volta al corrente di ogni decisione presa sulla sua salute e sempre tracciato sulla piattaforma”. Lo strumento messo in campo sarò la piattaforma “InnovaMED”, realizzata dal partener tecnico Ikinova.“Uno degli obiettivi che ci siamo dati nel Documento Programmatico Pluriennale 2021 – 2024 è di intervenire, a fianco delle istituzioni pubbliche per favorire l’attuazione del piano della cronicità, inteso come nuovo modello di cura che, anche grazie ai processi di trasformazione digitale, ci porterà verso un incremento della domiciliarità, con una conseguente riorganizzazione operativa di ospedali e distretti e, dall’altro lato, l’elaborazione di piani di cura personalizzati”, ha commentato Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. “La telemedicina – ha aggiunto – rappresenta infatti un modello assistenziale focalizzato sulla persona, rafforza il rapporto medico-paziente, che può essere seguito in modo costante”.