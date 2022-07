Giovedì 7 luglio 2022 - 16:10

Montagna, R. Lombardia: dieci mln per dieci interventi nei Comuni

Fondi alle province di Bergamo, Brescia, Pavia, Sondrio e Varese

Milano, 7 lug. (askanews) – E’ stato firmato il decreto che approva la graduatoria del “Bando Itinerari”, iniziativa dell’assessorato Enti locali e Montagna di Regione Lombardia che assegna 10 milioni di euro per sostenere progetti e interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili. Lo ha riferito lo stesso Pirellone in una nota.“Regione Lombardia sostiene questi progetti con l’obiettivo di incrementare l’attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell’economia locale” ha dichiarato l’assessore Massimo Sertori, aggiungendo che “si tratta di risorse utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano”. “La presentazione di 161 domande, di cui 139 entrate in graduatoria e per un valore di 49.558.840,16 euro rappresenta il grande successo del bando” ha continuato Sertori, aggiungendo che “abbiamo intercettato una reale esigenza dei territori, per cui lavoreremo per cercare di mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, ulteriori risorse regionali per finanziare gli interventi ammessi ma non finanziati”. “Questi primi fondi che stanziamo – ha concluso – sono la dimostrazione concreta della vicinanza di Regione Lombardia alle sue montagne, a un mondo che è una ricchezza e una grande risorsa per la Lombardia”.Questi i progetti finanziati: per la provincia di Bergamo il Comune di Averara per “Le vie storiche per unire l’Europa” (529.743 euro). Per la provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Trompia per la “Realizzazione di nuovo intervento e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile ‘Greenway’ della Valle Trompia”, (1.999.489,45 euro). Per Pavia, la Comunità Montana Oltrepò Pavese per “Oltrepò smartland – I sentieri dell’Oltrepò Pavese” (449.986,42 euro). Per Sondrio, il Comune di Fusine per “Lavori di riqualificazione sentiero transorobico nei Comuni di Fusine, Cedrasco, Foppolo, Colorina e Forcola” (623.000 euro); il Comune di Faedo Valtellino per la “Realizzazione e riqualificazione del sentiero del pane e del vino (tra Faedo Valtellino e Piateda)” (444.874,35 euro); la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Itinerari d’alta quota tra laghi e passi alpini lungo il sentiero Italia” (253.522,60 euro); il Comune di Torre di Santa Maria per i “Lavori di realizzazione e riqualificazione del collegamento sentiero Valtellina, Riserva Piramidi di Postalesio-Arcoglio e Canale di Torre di Santa Maria – ‘Reticamalenca” (280.009,98 euro), e il Comune di Gerola Alta per la “Manutenzione straordinaria sentieri escursionistici di completamento e collegamento alla rete mandamentale e interprovinciale” (411.988,61 euro). Per la provincia di Varese, l’Ente Parco regionale Campo dei Fiori per la “Sistemazione straordinaria e completamento del percorso escursionistico lungo il sentiero 310 B sul versante nord del massiccio del Campo dei Fiori” (313.587,91 euro), e la Comunità Montana Valli del Verbano per la “Pista ciclopedonale tratto Cuvio-Gemonio” (4.693.797,69 euro).