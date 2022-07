Giovedì 7 luglio 2022 - 17:19

Libro celebra il centenario del Parco nazionale del Gran Paradiso

Volume di 248 pagine con 200 foto storiche e scatti naturalistici

CONDIVIDI SU:





















Milano, 7 lug. (askanews) – Un volume celebra il centenario del Parco nazionale del Gran Paradiso, il più vecchio d’Italia, istituito il 3 dicembre 1922 nelle aree che erano state la riserva reale di caccia dei Savoia, attorno al massiccio del Gran Paradiso, tra la Valle d’Aosta e il Piemonte.Curato da Elio Tompetrini e Marcella Tortorelli per Franco Cosimo Panini Editore, il libro “Parco Nazionale Gran Paradiso. 100 anni e cento ancora” raccoglie 200 tra foto storiche e scatti naturalistici, che accompagnano il racconto della sua creazione e di quello che si può trovare all’interno dei suoi oltre 71mila ettari, dando conto delle sfide affrontate e di quelle da superare in futuro, sfiorando temi importanti come i cambiamenti climatici.Il volume di 248 pagine dedicato a questo territorio di straordinaria bellezza e biodiversità, arricchito dalle parole e dai pensieri di chi vive ogni giorno il Parco e nella parte finale offre una scheda con tutti i principali dati scientifici, e non solo, del Gran Pardiso, entrato nel 2014 nella “green list” mondiale delle aree protette.Il volume è disponibile in tutte le librerie, nei Centri visitatori del Parco, e sul sito della casa editrice anche in lingua inglese e francese.