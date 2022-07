Giovedì 7 luglio 2022 - 17:30

Covid: 107.240 nuovi casi nelle 24 ore. 94 decessi

55.629 guariti. Salgono i ricoveri: +332 in area medica

CONDIVIDI SU:





















Roma, 7 lug. (askanews) – Sono 107.240 i contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, 94 i decessi.55.629 i guariti mentre sale il numero dei ricoverati con sintomi: +332 in area mediaca rispetto a ieri e +18 in terapia intensiva. Con 378.250 tamponi processati, il tasso di positività è a 28,4% (+0,0%)138.361.711 le dosi di vaccino somministrate in totale.