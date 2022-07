Mercoledì 6 luglio 2022 - 15:44

Roma, oltre 200 scuole ecosostenibili. Firmato Cis con Carfagna

Prima 200 mln, poi altri 190: "Lavori conclusi entro il 2026"

Roma, 6 lug. (askanews) – Firmata oggi in sala Giulio Cesare l’adesione al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Roma. A sottoscrivere il documento Roma Capitale, Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia).‘Si tratta di un’eccezionale opportunità costruita – spiega una nota del Campidoglio – a partire dallo scorso febbraio, grazie alle interlocuzioni tra il Sindaco Gualtieri e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Un progetto che consentirà di trasformare, a valere su risorse già individuate, 212 tra nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie della Capitale in strutture ecosostenibili, efficienti e più vicine alle esigenze di giovani e famiglie’.Grazie al lavoro congiunto del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, dei 15 municipi interessati e con il supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, è stato possibile selezionare le strutture scolastiche su cui intervenire perché bisognose di interventi di efficientamento energetico.Il complesso di interventi da mettere in campo va dalla sostituzione di infissi e caldaie obsolete all’istallazione di pannelli fotovoltaici e di solare termico, dalla realizzazione del ‘cappotto’ al cosiddetto relamping, ovvero il passaggio ad illuminazione a led.(Segue)