Mercoledì 6 luglio 2022 - 17:54

Roma, bimbo rischia di soffocare: carabiniere interviene lo salva

Eroico intervento del militare della provincia di Siracusa

Roma, 6 lug. (askanews) – “Una mano è piegata con il pugno chiuso e viene posizionata con la parte del pollice appiattita contro l’addome nella zona tra lo sterno e l’ombelico. L’altra mano afferra il pugno e provoca una serie di rapide e profonde spinte verso l’alto finché l’oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso”. E’ questa la manovra di Heimlich secondo i più diffusi manuali di pratica medica di pronto soccorso riportati da Google e altri motori di ricerca in tema di salute. L’altro sera, meno di 24 ore fa, in piazza Sant’Egidio, nel rione storico di Trastevere, a Roma, un carabiniere ha utilizzato la ‘Heimlich’ su un bimbo di neanche 13 mesi e gli ha salvato la vita.E’ stato un eroe Salvatore Caligiore, 32 anni, di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, con la sua divisa a maniche corte. Ma forse non se ne rende conto. Insieme in collega è intervenuto alle grida di disperazione dei genitori del piccolo, una coppia di turisti svedesi, e dopo aver visto il bimbo cianotico, senza perdere tempo, ha fatto quello che si studia nei corsi di primo intervento. “Ho fatto il mio dovere – si schernisce Caligiore – E’ quello che avrebbe fatto ogni mio commilitone e che l’essenza dell’essere carabiniere”. E’ l’aiuto che viene reclamizzato sui manifesti. “Non fai certe cose perché pensi che siano positive – continue – ma perché fanno parte del tuo dovere, di aiutare gli altri. All’eco mediatico non ci pensi”.Il turno era andato via tranquillo. “Si era intervenuti per un furto in atto per una lite in famiglia”, ha continuato il carabiniere. “Poi mentre passavamo da Trastevere quelle grida hanno cambiato tutto”. Questa mattina la famigliola dopo aver ringraziato i carabinieri è ripartita per la Svezia. “E’ stata una bella storia”. Grazie alla prontezza ed alla preparazione di questo Salvatore di nome e di fatto è tornata d’attualità quella manovra di pronto intervento molte volte ripresa nei film. Il bimbo non si stava strozzando con qualcosa – si spiega – era stato forse un rigurgito. Poteva finire malissimo. Ma una volta praticata la ‘Heimlich’ il bambino ha ripreso conoscenza. I medici del 118 e poi quelli del pronto soccorso del Bambino Gesù hanno confermato che era tutto ok. E’ stato dimesso nel giro di poche ore.