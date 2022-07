Mercoledì 6 luglio 2022 - 15:10

Inizia una nuova era per il ristorante Trigu

Al timone lo chef Vincenzo Russo, allievo di Cannavacciuolo

Milano, 6 lug. (askanews) – Dopo il restyling e la scelta di dare un’impronta forte al ristorante con la consulenza dello chef del ristorante 2 stelle Michelin Il Pagliaccio, di Roma, Anthony Genovese, Salvatore Marangoni proprietario del Trigu, gourmet restaurant nel cuore di Sassari, ha deciso di inseguire altri traguardi, dando avvio ad una nuova era con lo chef Vincenzo Russo, allievo di Antonino Cannavacciulo.Dopo sette anni al Ristorante due Stelle Michelin, Villa Crespi, e dopo essere stato sous chef del Cannavacciuolo Bistrot, ristorante stellato di Torino, Vincenzo Russo si trova alla sua prima esperienza alla guida di una brigata.Nato a Gragnano, in provincia di Napoli, nonostante la giovane età (è un classe 1995), vanta numerose e prestigiose esperienze che vanno ad arricchirsi ulteriormente con l’incarico appena ricevuto al Ristorante Trigu dove può coniugare il desiderio di innovazione, di creatività e contemporaneità, con la tradizione sarda e le sue ricette tipiche. “Con Trigu ho colto l’occasione di continuare la mia crescita attraverso la sperimentazione di nuovi orizzonti culinari – commenta lo chef Russo -. Sono curioso per natura e con questa opportunità potrò intrecciare la cucina sarda assieme alle mie radici campane”.Una cucina che parte dal ricordo, innanzitutto quello della cucina di sua nonna, ma che poi si allarga verso un intreccio di tutto quello che è stato il suo percorso, dal Piemonte alla Campania. E poi, una cucina che fa del gusto il suo elemento cardine, uno spunto che lo chef Vincenzo Russo si porta dietro dall’esperienza a Villa Crespi: in un piatto, prima ancora dell’estetica, si deve ricercare il sapore, che deve essere buono e soprattutto che deve essere ricordato dal cliente. “L’obiettivo è che chi viene a mangiare nel mio ristorante si ricordi poi i piatti e si ricordi che erano buoni prima ancora che belli, o che tecnicamente alti” afferma il giovane chef.E, per arrivare ad avere un ottimo risultato in termini di gusto, si devono utilizzare grandi materie prime: per questo, Trigu ha un orto, in cui ora si sta piantando per l’autunno prodotti come zucche, o come il cavolo nero. Ancora, la pasta è rigorosamente di Gragnano, mentre il pescato è locale, della Sardegna, così come l’olio. Il pane viene impastato direttamente al ristorante, utilizzando una semola Senatore Cappelli sempre locale.Tra i piatti in cui emerge forte il connubio tra passato e futuro ci sono l’Anatra in Tortello e la Fregula: il primo è un tortello ripieno all’anatra, servito con salsa di mandorla, maionese di mandorla con latte di soia e filetti di gamberi di Villasimius; il secondo, uno dei più iconici della Sardegna, nel quale è evidente l’incontro dei prodotti locali con l’esperienza di Vincenzo Russo, proposto assieme alla salinità iodata dello scampo, al nero di seppia e alla colatura di alici, viene trattato come un risotto e mantecato con la pompia, un agrume tipico sardo.Attento ad una cucina senza sprechi, lo chef Russo propone anche il Rombo che viene trattato in ogni sua parte: il lombo viene servito come se fosse una costoletta d’agnello, altre parti meno nobili divengono una salsiccia e le lische vengono impiegate per un fumetto. Il tutto accompagnato da una salsa di agrumi. Come per il Rombo, lo stesso principio etico è alla base anche di un altro piatto, il Gambero, gambero, gambero, sfruttato in tutte le sue parti.Omaggio alla cucina del suo Maestro Cannavacciuolo, invece, è la Triglia che ricorda una Parmigiana: triglia, melanzana, salsa di Parmigiano e polpa di pomodoro, in cui della triglia si mantiene la coda e viene poi farcita inserendo la parmigiana in mezzo ai due filetti. A completare, una salsa maionese fatta con l’olio derivato dalle stesse lische, e chips di melanzana perlina utilizzate come fossero le squame.