Martedì 5 luglio 2022 - 16:32

Vaiolo scimmie, Toti: primo contagiato in Liguria sta bene

"E' a casa in quarantena"

Genova, 5 lug. (askanews) – “Il vaiolo delle scimmie ha un impatto limitato dal punto di vista della salute dell’uomo. Non vi sono casi gravi. Per il primo caso registrato in Liguria sono scattate le profilassi e le prassi previste dalla legislazione nazionale, ovvero la quarantena e poi tutti i protocolli di cura. Il paziente si trova al proprio domicilio in buona salute, quindi direi che non si tratta di un episodio particolarmente preoccupante”. Lo ha detto il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando del primo caso di vaiolo delle scimmie accertato ieri in Liguria.