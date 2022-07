Martedì 5 luglio 2022 - 17:48

Una nuova variante è stata segnalata in India, “più contagiosa anche di Omicron 5”

L'analisi dell'infettivologo Bassetti: si rischia R0 superiore a 20, occorre fare attenzione

CONDIVIDI SU:





















Genova, 5 lug. (askanews) – “Dall’India segnalano una nuova variante, Ba.2.75, più contagiosa anche di Omicron 5. Si rischia un R0 superiore a 20. Speriamo non prenda il sopravvento. Occorre fare attenzione senza allarmare troppo le persone”. Lo scrive su Facebook l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.“In Italia, da quando la nazionale ha avuto problemi con le qualificazioni, lo sport nazionale – sottolinea Bassetti – non è più il calcio. Lo sport nazionale praticato da molti che giocano a fare il dottore o che credono di saperlo fare è l’allarmismo mediatico sul Covid. In Italia – conclude l’infettivologo – ci riesce benissimo. Siamo campioni del mondo (di diritto)”.Fos/Int14