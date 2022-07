Martedì 5 luglio 2022 - 15:36

Sanità, Toti: pediatrie ospedali Liguria diventano poli Gaslini

"E' un cambiamento epocale per i piccoli pazienti e le neo mamme"

Genova, 5 lug. (askanews) – “L’eccellenza del Gaslini sarà al servizio di tutti i bambini della Liguria. Le strutture di pediatria e neonatologia degli ospedali di Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna e La Spezia diventano poli dell’istituto pediatrico, grazie al progetto Gaslini Liguria”. Lo scrive su Facebook il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver partecipato ad una conferenza stampa per l’avvio del progetto “Gaslini Liguria”.“Un cambiamento epocale – sottolinea il governatore ligure – soprattutto per i piccoli pazienti, le future e le neo mamme, che avranno a disposizione le migliori risorse, umane e scientifiche di cui disponiamo, anche grazie a un sistema di teleconsulto che verrà attivato per lo scambio, in caso di necessità, di immagini e informazioni tra pediatri e specialisti. Così – conclude Toti – mettiamo le eccellenze della nostra sanità a disposizione di tutti, nessuno escluso”.