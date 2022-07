Martedì 5 luglio 2022 - 16:32

Piemonte, Icardi: ministero sollecitato per nuovo ospedale Novara

"Regione ha carte in regola"

CONDIVIDI SU:





















Torino, 5 lug. (askanews) – “La Giunta ha già predisposto sia la delibera da sottoporre al Consiglio regionale per la modifica della programmazione riferita alla Città della Salute e della Scienza di Novara e relativo finanziamento, sia quella che approva il nuovo Documento programmatico, la cui bozza è già stata inviata al Ministero della Salute”. Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rispondendo oggi in aula ad un’interrogazione su quale siano i tempi per l’adozione, da parte della Giunta, del Consiglio regionale e dell’Azienda ospedaliera, degli atti necessari per poter richiedere il nuovo finanziamento e sottoscrivere il nuovo accordo di programma per la Città della Salute e della Scienza di Novara.“Non appena il ministero della Salute – ha aggiunto – ci inoltrerà il tanto atteso decreto di revoca, sollecitato ancora il 27 giugno scorso da parte della Regione, del precedente accordo di programma, tuttora formalmente vigente, si potrà procedere all’approvazione degli atti già pronti”.