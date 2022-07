Martedì 5 luglio 2022 - 17:37

Covid, in Italia 132.274 nuovi contagi (28,4%) e 94 decessi

In terapia intensiva +20 pazienti e +355 nei reparti ordinari

Milano, 5 lug. (askanews) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 94 decessi per il Covid-19 (35 in più di ieri) e 132.274 nuovi positivi: il 28,4% dei 464.732 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Lo ha riferito il ministero della Salute, spiegando che i pazienti ricoverati in terapia intesiva sono 20 in più rispetto a ieri (complessivamente 323), mentre quelli nei reparti ordinari sono 355 in più (8.003 in totale).La regione con il maggior numero di nuovi casi è oggi la Lombardia (19.037), seguita da Campania (+18.663), Lazio (+13.555), Veneto (+12.206), Puglia (+11.642) e Sicilia (+9.993).Nelle ultime 24 ore i pazienti dimessi e guariti sono stati 64.828 (ieri erano stati 27.590) per un totale che arriva a 17.682.801. Gli attualmente positivi sono ben 68.093 in più (ieri +9.236) per un totale che porta a 1.087.272, di cui 1.078.946 risultano in isolamento domiciliare.I casi totali da inizio pandemia sono 18.938.771.