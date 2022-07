Lunedì 4 luglio 2022 - 14:06

Toscana, Lega: raddoppio Firenze-Pisa? aspettiamo per credere

Meini e Galli: "sono anni che se ne parla"

Firenze, 4 lug. (askanews) – “A volte ritornano-affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega-in merito alla notizia che Rfi sarebbe teoricamente pronta a dare il via al raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa.” “Stiamo parlando di anni, fatti di trepidante ed inutile attesa-proseguono i Consiglieri-con i pendolari costretti a ritardi inenarrabili; da settembre, dunque, potrebbe scattare la fatidica ora X, ma le variabili indipendenti sono molteplici, sia, immaginiamo dal punto di vista tecnico, che a livello del reperimento dei fondi economici necessari per completare l’opera.”“Per il momento, quindi-precisano e concludono gli esponenti leghisti-ci limitiamo a registrare questa notizia, ma, immaginiamo al pari dei tanti pendolari, permetteteci di fare come il famoso San Tommaso; finché non vedremo, dunque, nuovi binari e treni, non ci sbilanceremo, pertanto, in alcun ulteriore commento.”