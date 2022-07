Lunedì 4 luglio 2022 - 14:05

Mazzeo: con scomparsa Paolo Grossi Toscana perde grande uomo

"Un fine storico e accademico"

CONDIVIDI SU:





















Firenze, 4 lug. (askanews) – “Oggi Firenze e la Toscana perdono un grande uomo. Un fine storico e accademico che nel suo ruolo alla Corte costituzionale ha insegnato a tutti noi equilibrio, passione e pluralismo”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore all’Università di Firenze.“Nella sula lectio magistralis in Consiglio regionale, lo scorso 4 ottobre, ci ha offerto uno spaccato unico su ruolo e prospettive dell’Europa dimostrando, una vota di più, una naturale autorevolezza. Quella appassionata lezione, già stampata e inviata alle scuole in occasione della Giornata dell’Europa, sarà rilanciata e divulgata come già fatto con la consegna della Costituzione agli studenti, perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi conoscano, e non dimentichino mai, il valore e gli insegnamenti di un maestro attaccatissimo alla sua professione e a Firenze”, conclude Mazzeo.