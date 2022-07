Lunedì 4 luglio 2022 - 08:42

Marmolada, Soraruf: quassù, a 3343 metri c’è un silenzio tombale

Gestore salito stamani per chiudere Capanna Penia

CONDIVIDI SU:





















Canazei (TN), 4 lug. (askanews) – “Quassù? E’ un silenzio tombale”. Così Aurelio Soraruf, titolare del Rifugio Castiglioni, che da anni gestisce anche Capanna Punta Penia, sulla vetta più alta della Marmolada, a 3434 metri. “La mattinata non potrebbe essere più bella, il panorama a 3260 gradi, sulle più elle cime dolomitiche, è straordinario, ma se guardo giù, verso valle, lungo lo schienale del ghiacciaio, ti vengono i brividi” confida Soraruf. “Sono salito con l’elicottero, insieme a Carlo Budel, il mio collaboratore, per chiudere la Capanna-rifugio, portare via ciò che può deperire. Chissà quando ritorneremo” aggiunge Soraruf, una vita sulla Marmolada. Una tragedia del genere non la ricordo. E, purtroppo, per i dispersi che fossero morti, sarà difficilissimo trovarli e recuperarli”. Per Budel, che nei giorni scorsi aveva lanciato ripetuti allarmi sulla tenuta del ghiacciaio, soprattutto per l’apertura di numerosi crepacci, non ci sono dubbi: “l’accesso doveva essere bloccato”.Fdm/Int9