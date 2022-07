Lunedì 4 luglio 2022 - 18:40

Marmolada, Pecoraro Scanio: criminale negare cambiamento climatico

Ex ministro: "Persi 15 anni per piano adattamento e prevenzione"

Milano, 4 lug. (askanews) – “Sono addolorato e indignato contro coloro che allora derisero l’allarme e i tanti che ancora negano i cambiamenti climatici. È criminale non aver agito e non riconoscere l’emergenza climatica in atto. Dobbiamo cambiare i sistemi di allerta, realizzare opere di prevenzione di siccità, alluvioni e slavine, e dobbiamo attivarci subito. Basta lutti e disastri dovuti anche a sottovalutazione del rischio climatico”. Lo ha affermato Alfonso Pecoraro Scanio che “da ministro dell’ambiente nel settembre 2007, con la conferenza sul clima, lanció l’emergenza adattamento al cambiamento climatico proponendo un pieno di prevenzione dei rischi”.