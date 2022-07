Lunedì 4 luglio 2022 - 14:19

Giani: Paolo Grossi è stato uno straordinario maestro

"Un privilegio per ogni studente poterlo incontrare"

Firenze, 4 lug. (askanews) – “Ogni studente di Giurisprudenza, a Firenze, sapeva che avrebbe avuto un privilegio, quello di incontrare un uomo di profonda dottrina e autorevolezza come Paolo Grossi. In questo momento davvero triste per la scomparsa di un grande giurista e di un grande uomo delle istituzioni, il mio primo pensiero va al lavoro che questo straordinario maestro ha svolto educando generazioni di giovani al valore e alla bellezza del diritto”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricorda con commozione il professor Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, scomparso oggi all’età di 89 anni.“Per il suo altissimo profilo – prosegue Giani – è stato naturale l’approdo alla Consulta, dove con grande saggezza ed equilibrio ha ricoperto anche la carica di presidente. La morte di Grossi è una perdita grave – conclude – ma il suo magistero rimarrà una risorsa viva a disposizione delle istituzioni e di tutta la società italiana”.