Lunedì 4 luglio 2022 - 14:04

Giachi (Pd): Paolo Grossi maestro pluralismo, grande perdita

"Per Firenze e per il Paese"

Firenze, 4 lug. (askanews) – “Una grande perdita per Firenze e per il Paese. Un maestro di pluralismo, il suo pensiero non morirà”. Così la presidente della commissione Istruzione e cultura in Consiglio regionale, Cristina Giachi, appresa la notizia della scomparsa di Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore all’Università di Firenze.“Una perdita che lascia un solco profondo a Firenze, la sua città, nell’accademia, in Toscana e in tutto il Paese. Professore di storia giuridica e custode della forza innovatrice del diritto, ha segnato il pensiero giuridico moderno. Per oltre quarant’anni ha insegnato all’Università di Firenze dove ha formato studiosi stimati e riconosciuti a livello internazionale. E dove ho avuto l’onore di essere sua studentessa, e poi collega minore nel dipartimento di teoria e storia del diritto”. “Nominato giudice costituzionale nel 2009 dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ed eletto presidente della Corte nel 2016 – continua la presidente -, è stato un faro e una guida autorevole della giurisprudenza italiana. Anche nei momenti più complessi, ha saputo preservare, con equilibrio e sapienza, i valori fondanti su cui si reggono le nostre Istituzioni, libere e democratiche, e all’ombra dei quali cammina la nostra società”.“Grossi è stato per Firenze e per l’Italia un maestro di pluralismo di cui sentiremo moltissimo la mancanza e di cui custodiremo e divulgheremo, per sempre, principi, metodo e insegnamenti. Un maestro non muore mai. In tempi inediti e complessi come quelli che stiamo attraversando sarà compito di ciascuno di noi, rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e di tutti i luoghi di studio e formazione, salvaguardarne il pensiero, trasmetterne la lungimiranza e la passione alle generazioni future” conclude Giachi.