Sabato 2 luglio 2022 - 17:57

Covid, 84.700 nuovi casi e 72 morti: tasso di positività scende al 26%

Aumentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva

Milano, 2 lug. (askanews) – Sono 84.700 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in discesa rispetto ai 86.334 di ieri. Pari a 63 (contro i 72 di ieri) i decessi, cifra che fa salire a 168.488 il numero di morti dall’inizio della pandemia. Questi i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute: sulla base dei 325.588 tamponi processati il tasso di positività risulta in calo e scende dal 27,3% al 26%.In aumento, invece, il numero dei ricoveri in area medica – sono 7.035, ossia 205 più di ieri – e nelle terapie intensive dove i posti letto occupati sono 11 più di ieri e salgono a quota 275.