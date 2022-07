Venerdì 1 luglio 2022 - 13:25

Friuli, Roberti: prosegue azione per rafforzare lavoro agile

Delibera Giunta regionale

Trieste, 1 lug. (askanews) – “Con l’autorizzazione a sottoscrivere la pre-intesa inerente l’accordo sul lavoro agile e a distanza prosegue il nostro impegno per fornire una disciplina in via ordinaria delle nuove modalità di occupazione che non potevano continuare a svolgersi secondo le regole dettate dalle esigenze dell’emergenza sanitaria”.L’assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica del Fvg Pierpaolo Roberti commenta così l’adozione oggi da parte della Giunta della delibera che approva la sottoscrizione della pre-intesa inerente l’accordo sul lavoro agile e altre forme di occupazione a distanza che riguarda il personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia.“Il lavoro agile – sottolinea Roberti – non può più essere relegato ai margini delle realtà produttive, proprio per la spinta decisiva che ha dato all’organizzazione dell’occupazione all’interno della pubblica amministrazione e alla responsabilizzazione del personale”.