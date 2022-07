Venerdì 1 luglio 2022 - 14:30

Friuli, Moretti (Fvg): il Veneto sospenda la Mestre- Tessera

Rischia ritardare lavori Venezia-Trieste

Trieste, 1 lug. (askanews) – “L’opera pubblica prevista all’interno dei lavori per le Olimpiadi invernali del 2026 finanziati dal Pnrr, e relativa al collegamento ferroviario tra la linea Trieste-Venezia Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Venezia, rischia di costituire un tappo per le possibilità di sviluppo infrastrutturale e trasportistico del Friuli Venezia Giulia”. Lo auspica in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti, chiedendo attraverso un’interrogazione all’Esecutivo regionale “se e come la Regione intenda intervenire per monitorare la situazione degli interventi sulle infrastrutture ferroviarie sulla tratta Trieste-Venezia, a tutela di quelli previsti sull’aeroporto del Fvg”. Secondo Moretti, inoltre, il cantiere provocherebbe “l’inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza tra Trieste e Venezia, ma anche rispetto gli investimenti previsti all’aeroporto del Fvg. La Giunta Fedriga non può fare la parte dell’osservatore inerme, ma intervenga a tutela dello sviluppo della nostra regione, evitando che sia penalizzata a livello infrastrutturale”.“L’intervento programmato sul Marco Polo – spiega l’esponente dem – prevede un investimento di ben 644 milioni di euro (coperti dal Pnrr). Quindi, con tempistiche ben scadenziate e a oggi inderogabili per una chiusura dell’opera entro il 2026. Oltre a collegarsi con il sistema ferroviario metropolitano regionale, in prospettiva, i lavori sull’aeroporto di Venezia integreranno la linea alta velocità-alta capacità Venezia Trieste. L’eventuale sviluppo della linea ferroviaria verso il Marco Polo, con i convogli deviati dall’attuale linea Venezia Mestre-Trieste, causerà inevitabili ed evidenti allungamenti dei tempi di percorrenza, che mal si conciliano con l’attuale ammodernamento (illustrato nei mesi scorsi da Rfi alla IV Commissione del Consiglio regionale) finalizzato, invece, ad accorciare i tempi di percorrenza, con ipotesi progettuali già oggetto di contestazioni e contrarietà. Sia per quanto riguarda l’abitato di Latisana, sia per il Carso, coinvolto da un’ipotesi di galleria di circa 20 chilometri che lo sventrerebbe fino ad Aurisina”.“Un’ulteriore preoccupazione – conclude Moretti – riguarda l’aeroporto del Fvg. Il timore è infatti che quest’opera metta una pietra tombale sulle potenzialità di sviluppo dello scalo di Ronchi dei Legionari, dopo gli ingenti investimenti realizzati dalla Regione in primis, e anche i sacrifici patiti durante il periodo pandemico”.