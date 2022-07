Venerdì 1 luglio 2022 - 11:30

Covid, Fontana: usare precauzioni soprattutto nei luoghi affollati

Governatore lombardo: "Attenzione alta ma nessun allarme"

Milano, 1 lug. (askanews) – “Il mio appello a tutti i lombardi è di continuare a porre attenzione e a mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid, soprattutto nei luoghi affollati”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento a fronte del crescente numero di contagi da Covid.“Non sono preoccupato ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando. E’ altresì un dato di fatto che questo tipo di contagio non sia preoccupante come quelli precedenti e che abbia sulla salute effetti differenti rispetto al recente passato” ha proseguito il governatore a margine di un evento a Palazzo Pirelli, che sull’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali, ha spiegato che “la maggioranza di questi casi si riferiscono a pazienti in degenza per altre patologie che risultano positivi quando vengono ricoverati. Dunque attenzione alta ma nessun allarme”.