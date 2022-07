Venerdì 1 luglio 2022 - 13:25

A4, Zilli (Fvg): a breve concessione ad Autostrade Alto Adriatico

Via libera da Regione Fvg

Udine, 1 lug. (askanews) – “C’è un traguardo temporale imminente per la firma dell’atto di affidamento della concessione autostradale dei tratti attualmente di competenza di Autovie Venete alla nuova società Autostrade Alto Adriatico. Il primo via libera lo darà l’assemblea ordinaria e straordinaria della Spa il prossimo 5 luglio dopo che la Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha autorizzato l’approvazione in quella sede di tutta la documentazione necessaria all’approvazione dell’accordo di cooperazione, che contiene anche la prossima concessione autostradale”.È l’annuncio che l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha dato oggi al termine della riunione dell’Esecutivo che, relativamente alla nuova concessione autostradale, ha approvato i contenuti e l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione, del Piano economico-finanziario (Pef), del Piano finanziario regolatorio (Pfr), del Regolamento del Comitato di indirizzo e coordinamento, delle modifiche statutarie e dell’Agreement tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Friulia, Società Autostrade Alto Adriatico e Autovie Venete.“Siamo giunti a un momento storico e di svolta per la gestione della viabilità autostradale del Nordest – ha commentato ancora Zilli -, tra pochi giorni si completerà una delle tappe conclusive di un lungo percorso che ci ha visto protagonisti, assieme alla Regione Veneto e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell’evoluzione verso un ente concessionario interamente pubblico. Di fatto imbocchiamo l’ultimo tratto dell’iter che dà garanzia ai nostri cittadini sul futuro della nostra rete autostradale, con una concessione trentennale che pone basi certe anche al completamento dei lavori per la terza corsia”.Il 5 luglio, quindi, si riunirà l’assemblea ordinaria e straordinaria della Società Autostrade Alto Adriatico spa per approvare tutta la documentazione necessaria e poi a breve, a Roma, il governatore Massimiliano Fedriga sottoscriverà l’Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e il Regolamento del Comitato di indirizzo e coordinamento.