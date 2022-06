Giovedì 30 giugno 2022 - 16:50

Tiqets: vino sempre più determinante in scelta meta per le vacanze

Fatone: in ultimi 2 anni richieste per mondo vino più che duplicate

Milano, 30 giu. (askanews) – Il vino è sempre più protagonista e determinante nella scelta della meta turistica per le proprie vacanze. Lo sostiene la piattaforma di prenotazione online Tiqets, spiegando che la possibilità di abbinare una “wine experience” alla vacanza è un fattore decisivo nella scelta della destinazione finale o delle attrazioni da visitare.“Nel corso degli ultimi 24 mesi, le richieste di includere nell’offerta attrazioni che abbiano a che fare con il mondo del vino sono più che duplicate, a dimostrazione del fatto che la possibilità di abbinare una ‘wine experience’ alla vacanza sia un fattore decisivo nella scelta della destinazione finale e nell’organizzazione dei punti d’interesse da visitare” ha dichiarato in una nota il Regional Director Central, Southern Europe e Germany and Poland di Tiqets, Paolo Fatone, spiegando che “tra le richieste c’è anche quella di attrazioni in grado di enfatizzare la località delle produzioni e delle tendenze individuate dal Rapporto sul turismo enogastronomico italiano”. “Ma non solo – ha concluso il manager – il viaggiatore è sempre più esigente, attivo, ed è sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e immersive, che strizzano l’occhio alla sostenibilità”.