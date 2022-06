Giovedì 30 giugno 2022 - 09:31

Fontana: in Lombardia l’acqua per l’agricoltura è garantita fino al 9 luglio

Per uso civile non abbiamo all'orizzonte problemi effettivi

Milano, 30 giu. (askanews) – “Con le misure poste in essere abbiamo la garanzia di avere acqua” per l’uso agricolo “fino all’8-9 luglio, poi se non dovesse piovere è chiaro che si porrà un altro problema”, mentre “per quanto riguarda l’acqua ad uso civile per il momento non abbiamo all’orizzonte problemi immediati ed effettivi”. Lo ha detto a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della siccità. “È chiaro che abbiamo bisogno che piova, ma per quanto riguarda l’acqua ad uso civile non è mai stata messa in discussione” ha ribadito.“È una situazione che non ricordiamo. Ci sono state altre siccità, ma non così a lungo. Siamo sul problema da più di due mesi e mezzo, stiamo cercando di ottimizzare l’uso dell’acqua che abbiamo a disposizione, credo sia stato fatto un ottimo lavoro” ha aggiunto il presidente lombardo.“A breve verrà annunciato un accordo con i gestori degli impianti idroelettrici del Trentino con un rilascio di acqua a favore dell’agricoltura. Dal punto di vista dell’uso civile al momento non abbiamo problemi, è chiaro che bisogna invitare i cittadini a farne un uso cosciente” ha concluso.Asa/Int13