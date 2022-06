Giovedì 30 giugno 2022 - 10:29

Fnopi: infermieri utili per riconoscere violenza su fasce deboli

Audizione in Commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato

Milano, 30 giu. (askanews) – “Messa in rete (almeno in ambito regionale) di tutti i Pronto soccorso, per conoscere gli accessi e le cause-diagnosi; identificazione e contrasto delle forme di “violenza economica”; implementazione dei servizi pubblici per la presa in carico della persona violenta che ne ha consapevolezza e chiede aiuto; rafforzamento (soprattutto nelle ore serali-notturne) dell’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali territoriali per l’accoglienza logistica della vittima di violenza; definizione di corsi di formazione per il personale infermieristico con contenuti specifici in materia di violenza, abilità comunicative e anche di natura giuridico-forense per favorire la gestione appropriata degli episodi di violenza”. Sono le cinque proposte che la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) ha illustrato nel corso dell’audizione alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, che si è tenuta oggi in Senato.Di fronte a fenomeni di violenza, “l’importanza sia della prima rilevazione che della successiva valutazione richiede che entrambe siano compiute da professionisti formati e preparati” ha dichiarato la presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli, ricordando che “gli infermieri sono essenziali anche per riconoscere gli episodi di violenza domestica (fisica, psicologica, sessuale ed economica), dato che la loro attività riguarda circa il 40% degli interventi in emergenza (il 5-6% riguarda i medici, la restante quota è del volontariato) e più del triplo degli interventi e degli accessi rispetto alle altre professioni nell’assistenza domiciliare”.Ma oltre che sulle donne e sui minori, il Fnopi lancia l’allarme per la violenza sugli anziani (per l’Oms, l’anno scorso, ha subito una qualche forma di violenza). “Chi entra in contatto con anziani vittime di abusi o maltrattamenti, esattamente come chi opera con donne e bambini vittime di violenze, – ha aggiunto Mangiacavalli – oltre ad avere buoni strumenti operativi per ottenere maggiori opportunità di risultati positivi, dovrà aver anche una buona conoscenza dei propri meccanismi di difesa e dei limiti personali e professionali”. “Un professionista formato ed esperto – ha concluso la presidente – sarà in grado di gestire queste situazioni e sarà anche capace di creare una relazione che sappia far emergere le emozioni vissute dalla vittima e gestire in maniera adeguata le proprie, chiedendo anche aiuto nei casi di difficoltà e mettendo in atto tutte le strategie di difesa in suo possesso per rendere quella relazione di cura empatica ed efficace”.