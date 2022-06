Giovedì 30 giugno 2022 - 17:09

FareAmbiente: ok transizione ecologica, lavorare anche su sburocratizzazione

Gelmini: "Dovere del governo affrontare tema caro energia"

Roma, 30 giu. (askanews) – “La transizione ecologica si è avviata, ma comporta sacrificio come lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare. È innanzitutto una rivoluzione culturale per la digitalizzazione, perché ognuno di noi deve avere cura di tutto ciò che ci circonda, per far sì che ci sia sviluppo sostenibile nel Paese. Noi di FareAmbiente stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando per il Pnrr, ma soprattutto per la sburocratizzazione, affinché non sia solo un sogno, ma concretezza”. Lo ha detto il presidente nazionale di FareAmbiente, Vincenzo Pepe, nel corso dell’evento di apertura della Scuola di Alta Formazione, percorso di transizione ecologica.“Oggi questo governo ha tra gli obiettivi quello di utilizzare le risorse del Pnrr”, ha spiegato nel suo intervento il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maristella Gelmini, “ma, accanto a quello – ha proseguito – ha il dovere di affrontare il tema del caro energia. Noi abbiamo stanziato 30miliardi di euro per contrastare il caro bollette, per sostenere le fasce di popolazione più deboli, per sostenere le imprese ma con il presidente Draghi stiamo cercando di rendere il Paese autonomo sul fronte dell’approvvigionamento dell’energia, rispetto al gas russo e quindi stiamo lavorando a come rendere il Mezzogiorno un Hub per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.La transizione ecologica nei fatti ha sottolineato il sen. Paolo Arrigoni, questore del Senato, “sta caratterizzando il nostro Paese, l’Europa e il mondo intero. Una transizione ecologica complicata, soprattutto dopo il caro energia, iniziato nella seconda metà dello scorso anno, che si è acuito dopo la guerra russo-ucraina. Portare avanti obiettivi di carbonizzazione, di elettrificazione, di sostenibilità, contemperando anche il contenimento del caro energia, non è affatto semplice, sono importanti quindi delle iniziative come quella di oggi che devono servire ad informare e soprattutto a formare le persone, le imprese e soprattutto i tecnici nell’ambito della pubblica amministrazione centrale, territoriale e nei comuni. Grazie alle competenze di tecnici si potranno perseguire in modo migliore i vari obiettivi della transizione ecologica che riguardano le fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico, le comunità energetiche rinnovabili, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede delle risorse importanti per perseguire questo obiettivo”.“Noi – ha aggiunto in conclusione il ministro Gelmini – abbiamo rispettato le scadenze per la prima tranche di finanziamenti del Pnrr, abbiamo rispettato le scadenze per quanto riguarda il piano di riforme previste dall’Europa e abbiamo rispettato gli impegni di spesa, infatti l’Europa ci ha riconosciuto i primi 20 miliardi che sono già stati assegnati all’Italia. Il 30 Giugno rappresenta la seconda scadenza del Pnrr e anche rispetto a questa seconda scadenza siamo perfettamente allineati”.A chiusura dell’evento, moderato dal giornalista Andrea Giambruno, al quale hanno preso parte inoltre l’avvocato Fabrizio Iaccarino, Resposabile Sostenibilità ed Affari Istituzionali, Enel Italia, la dott.ssa Manuela Baudana, Responsabile Sustainability Development A2A, l’Avv. Giovanni Giuliano, l’avvocato Fabrizio Garavaglia, Giuliano Group Holding s.r.l. Defence & Recovery Engineering e il Prof. Francesco Della Corte, Direttore della II Edizione della Scuola di Formazione di FareAmbiente. il presidente nazionale di FareAmbiente Vincenzo Pepe ha ricordato la loro battaglia nelle scuole: “Nell’ambito della scuola di Alta Formazione, percorso di transizione ecologica di FareAmbiente stiamo lavorando ad una proposta di legge per l’introduzione dell’educazione ambientale nelle scuole d’obbligo come disciplina fondamentale”.