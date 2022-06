Giovedì 30 giugno 2022 - 16:51

Covid, 83.274 nuovi casi nelle 24 ore. 59 decessi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 giu. (askanews) – Sono 83.274 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano dell ministero della Salute. 59 i decessi. Con 296mila tamponi processati, il tasso di positività è a quota 28,1% (+1,7%). Salgono i ricoveri sia nelle terapie intensive (attualmente 261 pazienti ricoverati, con 43 ingressi del giorno), sia in area medica: i ricoverati con sintomi sono al momento 6.592, 338 in più rispetto a ieri.