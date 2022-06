Mercoledì 29 giugno 2022 - 18:01

Vino, Società Excellence festeggia 10 anni con ingresso nuovo socio

Raggruppa principali distributori e importatori con base 1.400 agenti

Milano, 29 giu. (askanews) – Società Excellence taglia il traguardo dei dieci anni di attività con l’ingresso di Apoteca come nuovo socio. Fondata a Milano nel giugno 2012 come Club Excellence, nel 2016 si è costituita in società cooperativa e nel 2020 ha preso il nome attuale. Oggi raggruppa una ventina tra i principali distributori e importatori di vini e distillati d’eccellenza in Italia, con una base di 1.400 agenti che rappresentano oltre mille realtà produttive.Il presidente è Luca Cuzziol (fondatore e amministratore unico di Cuzziol Grandivini di Santa Lucia di Piave, Treviso), mentre nel cda siedono i consiglieri Alessandro Sarzi Amadé, Massimo Sagna, Christian Bucci e Pietro Pellegrini.Il 16 e 17 ottobre prossimi Società Excellence organizzerà, sempre negli spazi di Modena Fiere, la quinta edizione di “Champagne Experience”, la più grande manifestazione italiana dedicata esclusivamente al celebre metodo classico francese. Ospiti i vini di più di 120 aziende tra storiche Maison e piccoli vigneron.