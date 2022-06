Mercoledì 29 giugno 2022 - 16:05

Vino, a Marchesi Antinori il Premio Attrattività finanziaria 2022

Per le aziende non quotate, della partnership Eccellenze d'Impresa

Milano, 29 giu. (askanews) – La storica azienda vinicola Marchesi Antinori è la vincitrice, per la categoria aziende non quotate, della quinta edizione del “Premio Attrattività Finanziaria” della partnership Eccellenze d’Impresa (Arca Fondi Sgr, Harvard business review Italia e Gea-Consulenti di direzione). I premi sono stati consegnati da Ugo Loeser (Arca), Enrico Sassoon (HBR) e Luigi Consiglio (GEA) nel corso di un convegno che si è tenuto ieri presso Borsa Italiana.Il Premio Attrattività Finanziaria (che per le società quotate è andato a Comer Industries) è stato istituito nel 2018 ed è stato attribuito da una giuria composta da Giovanna Della Posta, (ad di INVIMIT), Marco Fortis (vicepresidente di Fondazione Edison), Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italia), Raffaele Jerusalmi (già ad di Borsa Italiana), Emma Marcegaglia (vice chairman chief ed executive officer di Marcegaglia) e da Corrado Passera (ad di illimity).Marchesi Antinori è stata premiata per le “performance finanziarie eccezionali, con marginalità molto elevata e crescita costante nel lungo periodo; una elevata e costante crescita organica, con valorizzazione e continuo sviluppo dei marchi storici premium della società; una rilevante crescita inorganica basata sulla ricerca continua di opportunità di acquisizione; un’eccellente grado di internazionalizzazione, pari al 64% delle vendite totali”.