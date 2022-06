Mercoledì 29 giugno 2022 - 13:01

Urso: Italia Paese target per la disinformazione di Russia e Cina

Presidente Copasir: qui ci saranno le elezioni con guerra in corso

Milano, 29 giu. (askanews) – “L’Italia in questo momento è Paese target per la disinformazione di Russia e Cina, perché l’espansione di questi sistemi autoritari arriva fino al Mediterraneo e perché l’Italia è il più grande Paese europeo, dove ci saranno le elezioni nei prossimi mesi e con la guerra in corso. Cina e Russia utilizzano tecnologia e globalizzazione per la loro espansione e per penetrare nelle democrazie occidentali. Dobbiamo aiutare l’Ucraina perché è lì che oggi si difendono la democrazia, la libertà e i fondamenti stessi dell’Europa”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo agli “Study days” organizzati all’hotel Excelsior di Roma dal gruppo ECR al Parlamento europeo, che si concluderanno domani.