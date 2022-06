Mercoledì 29 giugno 2022 - 15:54

Milano: Moratti visita ambulatori socio-sanitari al quartiere Mazzini

"Progetto rivoluzionario che ora è realtà"

Milano, 29 giu. (askanews) – “Un progetto rivoluzionario per la sanità lombarda, partito in via sperimentale e che ora è realtà”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso della visita istituzionale gli ambulatori operativi all’interno dei centri C.A.S.A. Aler in via Polesine, nel quartiere Mazzini a Milano.Gli Ambulatori Socio Sanitari Territoriali sono stati attivati da Regione Lombardia con ASST Fatebenfratelli Sacco, ALER e Università degli Studi di Milano con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina al cittadino. “Inoltre – ha aggiunto la vicepresidente Moratti- grazie all’ausilio della telemedicina, la struttura è in grado di prendere in carico i pazienti anche a domicilio, con gli evidenti vantaggi che ne derivano sia per l’utenza che per il servizio regionale”.Presente alla visita anche l’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato: “La presenza costante di Regione Lombardia sui territori – ha detto – è fondamentale per assicurare ai cittadini i servizi. Gli ambulatori Aler oltre ad essere strutture sanitarie utili al quartiere sono anche dei presìdi di sicurezza”. L’assessore De Corato ha quindi chiosato sulla situazione delle case Aler di via Bolla: “Regione sta facendo la sua parte, adesso però è necessario che, chi ne ha competenza, provveda con gli sgomberi degli abusivi”. Dello stesso avviso l’assessore alla Casa Alessandro Mattinzoli: “Questi servizi rientrano in un progetto di grande valore, da parte di Aler e da parte dell’Assessorato alla Casa c’è infatti la volontà di un nuovo Patto sociale, di un nuovo Patto per la casa. Non più intesa solo come quattro mura, ma come un insieme articolato su 3 aree di intervento. La prima è quella del presidio territoriale con i Community manager. La seconda, la promozione della salute di comunità che vuol dire anche prevenzione, attenzione e contrasto alla violenza domestica. è il presidio commerciale. Per noi è un grande investimento perché produce valore non solo nel presente, ma soprattutto nel futuro. Per una città che diventa così più vivibile ovunque”.“Negli ambulatori sociosanitari situati nei condomini Aler si realizza concretamente una sinergia tra ospedale, territori e cure domiciliari”, ha concluso Moratti.