Mercoledì 29 giugno 2022 - 17:19

In Italia 94.165 nuovi casi di Covid-19 (tasso di positività al 26,4%)

I morti sono 60. In aumento ricoveri ordinari e terapie intensive

Milano, 29 giu. (askanews) – Nuovo balzo dei contagi per Covid-19, schizzati a quota 94.165 contro i 83.555 casi registrati ieri. Cala a 60, invece, il numero di morti (9 in meno di ieri). Secondo i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività sulla base dei 357.210 tamponi processati nelle ultime 24 ore si è impennato al 26,36%: lo 0,9% in più rispetto al 24,5% di ieri.In aumento a quota 6.254 i ricoveri nei reparti ordinari (219 in più rispetto a ieri) mentre sono 248 i pazienti in terapia intensiva: 11 in più nel giro di 24 ore.fcz/Int9