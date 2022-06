Mercoledì 29 giugno 2022 - 15:30

Al via il progetto “Territori Olimpici, Accessibilità per tutti”

Percorso partecipativo per la Valtellina di PoliS e F.Triulza

Milano, 29 giu. (askanews) – Prende il via venerdì 1 Luglio il progetto “Territori Olimpici – Accessibilità per tutti”: l’iniziativa – promossa da PoliS Lombardia, ente strumentale di Regione Lombardia, in partnership con Fondazione Triulza e in collaborazione con Pares – ha l’obiettivo di sviluppare un percorso partecipativo per la Valtellina in vista dell’appuntamento delle Olimpiadi del 2026.L’incontro del 1Luglio si svolgerà in modalità online: è necessario registrarsi all’indirizzo https://forms.gle/x3wjaHfuCQsd7EYN9Oltre ai relatori istituzionali, interverranno rappresentanti di diversi settori e organizzazioni territoriali e saranno illustrate alcune buone pratiche che possono diventare modelli da replicare e implementare. I cittadini e le organizzazioni interessate – pubbliche o private, profit o no-profit – possono partecipare coinvolgendo più persone, o persone diverse nei diversi momenti del percorso, che prevede la realizzazione di interviste, focus group e questionari con un momento finale e partecipato di ridefinizione da cui potranno partire nuove progettazioni territoriali e nuove politiche.Elemento chiave per il successo delle Olimpiadi invernali 2026 e per l’eredità che lasceranno in ambito sportivo, turistico, comunitario e territoriale è l’approccio che la Valtellina saprà dare alle diverse forme e ambiti dell’accessibilità. Un territorio accogliente e accessibile a tutti va oltre le mere soluzioni tecniche o normative. Presuppone la costruzione di itinerari collaborativi per le accessibilità, attraverso percorsi partecipati e di ascolto.