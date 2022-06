Mercoledì 29 giugno 2022 - 18:37

Al via il Master in Global Health: per una salute globale

Un progetto di MACH Centre con l'Università Statale di Milano

Milano, 29 giu. (askanews) – Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master in Global Health (MGH), l’unico master in Europa online, di 2° livello, di 1 anno. Un progetto multidisciplinare e internazionale di MACH Centre for Multidisciplinary Research in Health Science con Università degli Studi di Milano.La pandemia ha insegnato che è necessario affrontare i problemi della salute in un’ottica mondiale, grazie all’incontro di discipline diverse: per porre la Global Health al centro del dibattito non più soltanto della comunità scientifica, per poter informare correttamente l’opinione pubblica e, insieme, formare quanto più possibile i futuri responsabili del benessere del mondo.Per ampliare la visione e l’offerta formativa di specializzazione verso una più ampia selezione di categorie professionali, è nato nel 2020 MGH Master in Global Health, un progetto MACH Centre for Multidisciplinary Research in Health Science, coordinato dai professori Mario Raviglione e Andrea Gori, in collaborazione Università Statale di Milano e in partnership con Intesa San Paolo.MGH Master in Global Health, l’unico master in Europa online di 2° livello, è pensato per fornire le competenze fondamentali per comprendere e analizzare i problemi sanitari con un focus sui determinanti economici, per poter identificare, attraverso una impostazione multidisciplinare, soluzioni innovative superando un approccio settoriale, perché la salute di tutti dipende dalla salute e dall’impegno di ciascuno in ogni settore della società.