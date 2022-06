Martedì 28 giugno 2022 - 17:47

Lombardia approva risoluzione del Pd a sostegno mobilità dolce

Impegna la Regione a mettere in campo azioni efficaci

Milano, 28 giu. (askanews) – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione del Pd a sostegno della mobilità ciclistica e dolce. Si tratta di un progetto che il Gruppo regionale dem caldeggiava da due anni, dopo aver depositato una prima bozza di atto. Nel testo, ora confermato dall’Aula, si impegna la Regione in progetti e interventi con gli enti territoriali per favorire la mobilità ciclistica quotidiana e cicloturistica all’interno della Regione, supporto ai Comuni nella progettazione, realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili, stanziamento di risorse, anche facendo ricorso al Pnrr, implementazione dell’intermodalità soprattutto treno-bici, con nuovo materiale rotabile, carrozze dedicate, nuove velostazioni, incentivi a modelli come il bike to work, campagne di educazione all’uso della bici nelle scuole, sostegno finanziario per adottare servizi come bike sharing, bike pooling, pedibus e bicibus.“Da settembre 2020, quando abbiamo posto il tema con una nostra proposta di risoluzione, sono stati fatti passi avanti grazie a un lavoro trasversale con tutti i gruppi consiliari: siamo stati tra i promotori ed è importante che ci sia stata sensibilità sul tema e convergenza sulle scelte da parte di tutti”, ha commentato la consigliera dem Paola Bocci, correlatrice del testo assieme alla collega della Lega, Simona Pedrazzi. “Il risultato è stato ottenuto dopo l’ascolto dei tanti soggetti nelle audizioni e grazie ai colleghi che hanno approvato all’unanimità una risoluzione che impegna la Regione a mettere in campo azioni efficaci a sostegno della mobilità sostenibile” ha concluso.