Martedì 28 giugno 2022 - 08:51

Locatelli: circolazione del Covid elevata, reinfezioni all’8%

Varianti attuali eludono la risposta anticorpale

Milano, 28 giu. (askanews) – “E’ di lampante evidenza che rispetto ai due anni precedenti questa estate si connota per una circolazione virale elevata e un numero di casi in aumento, negli anni precedenti il fenomeno era opposto. La ragione di questo incremento è dovuta sia al venir meno delle misure di protezione e all’alta contagiosità delle varianti oggi circolanti. Oltre a essere più contagiose, queste varianti sanno sfuggire alla risposta immunitaria e in particolare agli anticorpi. Oggi le re-infezioni sono intorno all’8%, mentre con la variante Delta eravamo al 2%”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, intervenendo su SkyTg24.“L’indice di contagiosità delle varianti attuali – ha aggiunto Locatelli – è tra il 15 e il 18, il ceppo originale di Wuhan aveva un tasso di 2-3, la variante Delta si assestava al 7. Queste variante eludono la risposta anticorpale, mentre i vaccini continuano a essere efficaci contro la forma più grave della malattia. Ora le varianti BA.4 e BA.5 stanno per diventare dominanti”.