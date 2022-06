Martedì 28 giugno 2022 - 14:03

Incendi, Vvf: a giugno già 10 mila interventi, 1.000 in più del 2021

La Regione più colpita è la Sicilia: 2.314 roghi boschivi

Milano, 28 giu. (askanews) – Dal 15 al 27 giugno sono stati 10.336 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 1.011 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 9.325.I vigili del fuoco complessivamente impegnati nelle operazioni di spegnimento sono stati 45.265, con 17.119 mezzi impiegati, per un totale di 10.606 ore d’intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 43.124 i vigili del fuoco e 16.648 i mezzi impiegati per un totale 9.624 le ore di intervento. Quest’anno il numero maggior di roghi è stata registrato in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 2.314 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (2.076), il Lazio (1.278), la Calabria (972).