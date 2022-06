Lunedì 27 giugno 2022 - 18:23

Piemonte, ok Commissione a legge su disturbi alimentari

Interventi di cura, maggiori servizi e formazione

CONDIVIDI SU:





















Torino, 27 giu. (askanews) – In Piemonte la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge sui disturbi alimentari: con il parere favorevole alla riformulazione della norma finanziaria da parte della Commissione bilancio e l’inserimento della clausola valutativa, si è infatti concluso l’iter in Commissione Sanità del testo unificato delle Proposte di legge in materia di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.La Quarta, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, ha licenziato definitivamente la Pdl che intende anche promuovere potenziare l’offerta dei servizi e delle prestazioni. Il provvedimento approvato all’unanimità, approderà in aula per il voto finale.Il testo ha tra le principali finalità quelle di promuovere interventi volti alla cura dei disturbi della nutrizione e potenziare l’offerta dei servizi e delle prestazioni, mettendo in atto azioni per il riconoscimento, l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione, riservando una particolare attenzione all’età evolutiva per una precoce presa in carico. La Regione, inoltre, s’impegna a promuovere una programmazione della rete dei servizi, ispirata ai principi di umanizzazione, prossimità e integrazione sanitaria e sociosanitaria secondo un modello multidisciplinare integrato.